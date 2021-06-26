Округлившаяся 36-летняя звезда "Голоса" Спиридонова сообщила о долгожданной беременности

Финалистка шоу "Голос", победитель первого сезона проекта "Три аккорда" и проекта "Точь-в-точь" на Первом канале стала одной из участниц грандиозного музыкального фестиваля "Жара", который в эти дни проходит в Москве. На красной дорожке она появилась под руку с Интарсом Бусулисом, дуэт с которыми так нравится публике. Внимание же гостей было приковано к короткому, но подчеркивающем все округлости платью исполнительницы. Оказалось – 36-летняя Спиридонова в интересном положении.



Долгое время Анастасия скрывала факт беременности, но шила в мешке, как говорится, не утаишь и все тайное однажды становится явным. "Да, мы ждем ребенка, – подтвердила в эксклюзивном интервью "Дни.ру" счастливая Спиридонова. – Но пока не могу раскрывать срок беременности и пол малыша, который уже известен".

Как говорят врачи, на 20 неделе беременности половые органы у эмбриона уже практически полностью сформированы и могут быть идентифицированы — иными словами на УЗИ уже можно увидеть, будет мальчик или девочка. Минимально же возможный для распознания этого срок – 14 недель. Именно в это время на УЗИ уже видно, идет ли речь о мальчике. Таким образом, можно предположить, что Спиридонова сегодня примерно на 4-5 месяце беременности.

"Мы с мужем (бизнесмен Антон Яковлев – Прим. ред.) договорились, что заранее ничего из вещей для малыша не покупаем, никаких имен не придумываем, – говорит Спиридонова. – Все случится только после того, как ребенок родится".

"Жарой" Спиридонова не могла пожертвовать, но считает, что теперь нагружать себя работой особенно рьяно нельзя. "Я очень трудоспособная, но из-за пандемии в нашей стране страшно куда-то лишний раз выходить, – пояснила артистка. – А сегодня я и на репетиции в маске, и микрофон спиртом обрабатываю, потому что в этот важный период жизни не хочется рисковать. Мой доктор настаивает и на том, чтобы я вакцинировалась от коронавируса. С ним же я буду выбирать и клинику для родов".