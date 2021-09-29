В живых нет никого: известная актриса похоронила всю семью

Жизнь и судьба 80-летней советской и российской актрисы театра и кино, заслуженной артистки России Виктории Лепко полна ударов и трагедий, но она все равно благодарна Богу за все, что он дал ей пройти.
Актриса похоронила первого супруга, сына и восьмилетнего внука. В живых нет никого из ее семьи, кроме второго мужа, физика Владимира Жихарева, с которым она вместе уже почти 40 лет.
Первый муж Виктории Лепко Борис Рышковский погиб в авиакатастрофе под Харьковом. Тогда супруги переживали не лучший период в своей жизни и часто ссорились. Трагедию актриса пережила с трудом, она заикалась три месяца и потом десять лет не летала на самолетах.
К сожалению, это была не единственная смерть близкого, которую пришлось пережить Виктории Лепко. С восьмилетним внуком Егором произошла страшная трагедия. Он погиб под колесами автомобиля.
"Не знаю, как мы это пережили, это был ужас для всей семьи. Мы держались друг за друга, и это всех спасло", – рассказала Виктория Лепко.
На этом смерть не отстала от убитой горем женщины. единственный сын Виктории Лепко Антон заболел раком и скоропостижно скончался в возрасте 52 лет.
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