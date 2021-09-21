Шалости возбужденного Жигунова с мохнатой киской ошарашили публику: Спасайтесь!

Несколько часов назад звезде "Моей прекрасной няни" удалось шокировать всех. Актер опубликовал снимок, на котором держит на поводке маленького тигра, которого выгуливает около дома. Он рассказал занимательную историю. Оказалось, что мохнатую киску ему подарил "однополчанин Запашный".
По словам Сергея Жигунова, новый питомец будет жить с ним около трех месяцев, а затем вернется домой. Он отметил, что "питомец" уже успел вступить в конфликт с его собакой, Степой, а также порвать диван. Артист заявил, что думает пока отдать тигра маме, но она пока не знает о его коварных планах. "Надеюсь, обрадуется", – посмеялся артист.
Поклонники знаменитости отметили то, сколько счастья новое животное принесло в жизнь звезды. На фото актер выглядит крайне радостным и слегка озадаченным. Мнения разделились. Некоторые отметили, что такое животное должно жить на воле. "Опять заперли зверя, ну, что за люди", "Отпустите вы его", "Спасайтесь! Это же тигр", "Главное, чтобы за эти месяцы тигренок никого не съел", "Обратно Запашному отдал бы или в лес выпустил. Зачем им неволя", – высказались они.
Другие же просто оценили чувство юмора Сергея Жигунова. "О, мама будет в восторге", "Бедный Степа! Меня бы на его месте инфаркт хватил", "Степа поссорился с тигром – звучит солидно", "Представьте, что это мейн-кун", "Вижу слезы радости на глазах мамы", – прокомментировали подписчики.
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