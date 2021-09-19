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Шоу-бизнес
В метро и на съемной квартире: красавец Дыцевич развенчал мифы о сказочном богатстве актеров

В метро и на съемной квартире: красавец Дыцевич развенчал мифы о сказочном богатстве актеров

Фестиваль "Амурская осень" в Благовещенске – это еще и конкурс антрепризных спектаклей. Среди них была и комедия "Бывшие". Теперь постановку ждут в Хабаровске, потом – в Комсомольске-на-Амуре. В Москве же спектакль сыграют 4 октября. Корреспондент "Дни.ру" встретился с играющим в нем Кириллом Дыцевичем – звездой фильмов "На краю" и "Каждому – свое".
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Многие девушки сходят с ума от 28-летнего красавца Кирилла Дыцевича. Как взмахнет длинными ресницами, как белозубо улыбнется, так сердце и замирает от волнения, так и кажется, что он – самый-самый! "Я как-то нейтрально отношусь к похвалам, к комплиментам, разговорам о красоте", – скромничает актер. Для него важнее, чтобы люди оценивали не столько внешность, сколько актерский талант, игру. Благо, при своей яркой фактуре он умеет быть разным, несмотря на то, что в фильмографии преобладают мелодрамы.

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Кирилл родился в городе Береза Брестской, был победителем конкурса "Мистер Беларусь". Но уже несколько лет живет в Москве. "Своим жильем , правда, в столице России я пока не обзавелся – снимаю, – признался артист. – Впрочем, и на родине у меня собственной квартиры не было – жил с родителями".

Это признание актера кажется неожиданным, ведь он много снимается, ездит со спектаклями, участвует в телешоу. "Это все миф, что актеры очень богаты, – пояснил Кирилл. – У меня, например, нет 15 миллионов для покупки небольшой квартиры в Москве". Как говорят поклонники, сегодня артист собственноручно строит дом в Подмосковье – отец обучил его всему, что нужно.

Кирилл Дыцевич. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"

Но пока и съемному жилье артист рад. "Я долгое время жил за городом и не имел машины – тратить по три часа на дорогу в одну сторону было очень тяжело, – признался Дыцевич. – Шесть часов я был в пути каждый день! К счастью, в метро обычно мне удавалось остаться незамеченным – там обычно у всех свои дела и никто внимания не обращает".

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Кирилл Дыцевич. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Автор: 19 сентября 2021, 19:42
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История любви Самбурской и молодого актера

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