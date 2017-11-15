Настасья Самбурская вышла замуж за актера

Настасья Самбурская сделала важное заявление. Актриса сообщила о свадьбе с актером Кириллом Дыцевичем.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Настасья Самбурская опубликовала фотографию, на которой демонстрирует тонкое золотое обручальное кольцо. "Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Деточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю 😘" – сообщила в подписи к публикации Самбурская.

Многочисленные подписчики осыпали влюбленных поздравлениями. "Круто😍Поздровляю 💕", "Вот это я понимаю красивая пара))А то до него все какие-то не очень были", "Классно! Я рада за вас! Что тут удивляться, не всю же жизнь ей быть одной, странные люди че удивляються! Моя любимая актриса! Привет и Счастья вам от меня из солнечного Шымкента _ Казахстан!", "Оооох я прям мечтала об этом дне😍 будь счастлива", "Поздравляю 🎊🎉 Любви и благополучия в семье (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали фотографию пользователи Сети.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Ноя 15 2017 в 1:47 PST

Отметим, что это не первый совместный снимок Самбурской и Дыцевича. Летом в своем аккаунте Настасья выкладывала фото, на котором была запечатлена с актером на мотоцикле. Пара буквально сияла от счастья. Тогда актриса сопроводила публикацию подписью Just married, что переводится с английского как "молодожены". Поклонники немедленно решили, что влюбленные поженились.

Избранник Самбурской младше на шесть лет. Кириллу Дыцевичу 24 года, на его счету 18 работ в различных проектах. Он окончил Белорусскую государственную академию искусства, в кино работает с 2012 года. Актер Московского театра имени Пушкина.