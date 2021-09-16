Господи, помилуй: могила Сорина из "Иванушек" под угрозой сожжения

На Кузьминском кладбище творятся страшные вещи. Могилу звезды группы "Иванушки International" не оставляют в покое.

Известного певца Игоря Сорина не стало 23 года назад. В конце 90-х экс-участник коллектива "Иванушки International" был найден под окнами многоэтажки. Врачи пытались спасти его жизнь, но их старания не увенчались успехом. Мужчину похоронили на Кузьминском кладбище в Москве. У захоронения артиста до сих пор массово собирается народ.

Служащий на погосте сторож уделяет особое внимание могиле Игоря Сорина. Мужчина регулярно проверяет, не наворотили ли бед прихожане кладбища. Захоронение певца расположено вблизи входа на территорию, поэтому часто привлекает общественное внимание.

По словам охранника, на месте упокоения звезды "Иванушек International" может разгореться нешуточное пламя. Некоторые посетители погоста ставят под угрозу сохранность могилы и рискуют устроить происшествие. "Многие ведь свечи зажженные оставляют, а от них может пожар вспыхнуть", — объявил осведомленный работник.

Смотритель рассказал, что люди приходят на Кузьминское кладбище разные. Бывают и те, кто замышляют недобрые дела. Для таких личностей могила экс-участника "Иванушек International" чем-то притягательна. Каждый час охранник рассматривает захоронение Игоря Сорина, чтобы предупредить акты вандализма и прочие неприятности.