Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Четверг
16 сентября
Лента новостей
15:29
Меньшова раскрыла сенсационные подробности смерти отца: Сделал прививку?
15:21
Сбил машиной и дважды выстрелил: Валиде-султан из "Великолепного века" не может остыть к экс-мужу
15:04
Скандальный ведущий влепил смачную пощечину Баскову: Все дрянь!
15:00
Манукян отказался платить бешеные деньги на первом свидании
14:46
Господи, помилуй: могила Сорина из "Иванушек" под угрозой сожжения
14:41
Замужняя Слава устроила публичный разврат с двумя мужчинами: Облапали всю
14:16
В Копейске бездомные собаки терроризируют местных жителей
14:14
"Дай бог ей здоровья!": изменившаяся после тяжелой болезни Фрейндлих поразила народ
14:08
Как ветром сдуло: люди разбежались от Пересильд после признания
13:49
Появилась информация о досрочном освобождении Ефремова: Заседаний больше не будет
13:40
Песков сообщил детали о десятках заболевших коронавирусом в окружении Путина
13:36
В Махачкале 16 детей отравились распыленным в школе веществом
13:16
Звезда "Зачарованных" рассказала о жизни с терминальной стадией рака: конец приближается
12:50
Затравленная Рудковская всполошила народ заявлением о возрасте
12:48
Появление Билана с расстегнутыми брюками вызвало оторопь: Что-то торчит
12:40
В Петербурге водитель социального такси напал на пенсионерку
12:21
В Анапе экстренные службы спасли мужчину из горящей квартиры
12:06
Не работает рука: Кудрявцева шокировала известием о здоровье
12:03
Чадов о другой жизни после 40: То же самое происходит с Козловским и Плетневым
11:44
Машков встал грудью за опозорившуюся Бузову: Чувства и эмоции остры
11:28
Толкалина неожиданно показала своего любовника после разрыва
11:19
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"
10:50
В заложниках: Васильева раскрыла нездоровую связь Садальского с известной актрисой
10:46
Миддлтон появилась на публике после слухов о беременности
10:44
Савельева бросила малолетнего сына: Со спокойной душой!
10:13
В Петербурге школьница отравилась парами хлора
10:04
В США назвали Россию главной военной угрозой для НАТО
09:54
Стало известно о состоянии сильно сдавшего Губина
09:41
Изменившегося Галкина уличили во лжи: Пристрастился к макияжу
09:13
Оголившаяся Королева пустилась в пляс под песню Николаева
09:00
Под Воронежем вооруженный мужчина пытался взорвать отдел полиции
08:57
Лечилась самогоном: Татьяна Абрамова об осложнениях после коронавируса
08:55
Пресняков высказался о недуге старшего сына после новости о тяжелом состоянии
08:48
Оливер Стоун: Россия была бы уничтожена без Владимира Путина
08:32
Пугачева одобрила важное решение в жизни Вайкуле
08:24
На востоке Москвы произошел пожар в общественной бане
06:03
Домнин день: Обычаи и запреты 16 сентября
04:09
"До чего докатилась": почему Валерию обругали за фото на фоне покойного Кобзона
02:08
Италия и Ливан встретились на московской кухне
23:58
Изнасилованного парнем Костюшкина отправили на обследование
22:50
"Поганый роток": Облитая помоями Пугачева оскалилась на Гулькину
22:13
"Железный купол" на Украину: СМИ раскрыли план Конгресса США
21:46
Диалог Белоруссии и Запада можно ожидать ближе к весне 2022 года – аналитик Тышкевич
20:41
Политолог Поротников: Лукашенко пора отпустить ситуацию и переходить к операции "Преемник"
20:06
В Петербурге у мертвого ребенка нашли оставленный врачами кусок иглы
19:39
Оголившая зад Толкалина покрутилась на шесте
19:16
В винном размышлении
19:10
Произошла первая в истории госпитализация из-за компьютерной зависимости
18:56
"Бедная": народ рыдает от вида MaкSим после комы
18:55
Вакцины от гриппа оказались эффективными против коронавируса COVID-19
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна
Заносчивую Пугачеву поставили на место: Не здоровалась и опаздывала
"Поганый роток": Облитая помоями Пугачева оскалилась на Гулькину
"Еле ходит": стало известно о состоянии Пугачевой
Исколовшая вены Бузова рассекретила зависимость
Крики и толпа людей: супруг Макеевой обнародовал неожиданные кадры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Господи, помилуй: могила Сорина из "Иванушек" под угрозой сожжения

Господи, помилуй: могила Сорина из "Иванушек" под угрозой сожжения

На Кузьминском кладбище творятся страшные вещи. Могилу звезды группы "Иванушки International" не оставляют в покое.
прочитано 415 раз

Известного певца Игоря Сорина не стало 23 года назад. В конце 90-х экс-участник коллектива "Иванушки International" был найден под окнами многоэтажки. Врачи пытались спасти его жизнь, но их старания не увенчались успехом. Мужчину похоронили на Кузьминском кладбище в Москве. У захоронения артиста до сих пор массово собирается народ.

ПО ТЕМЕ

"Я умру скоро": Рыжий из "Иванушек" обречен на муки

Служащий на погосте сторож уделяет особое внимание могиле Игоря Сорина. Мужчина регулярно проверяет, не наворотили ли бед прихожане кладбища. Захоронение певца расположено вблизи входа на территорию, поэтому часто привлекает общественное внимание.

По словам охранника, на месте упокоения звезды "Иванушек International" может разгореться нешуточное пламя. Некоторые посетители погоста ставят под угрозу сохранность могилы и рискуют устроить происшествие. "Многие ведь свечи зажженные оставляют, а от них может пожар вспыхнуть", — объявил осведомленный работник.

Смотритель рассказал, что люди приходят на Кузьминское кладбище разные. Бывают и те, кто замышляют недобрые дела. Для таких личностей могила экс-участника "Иванушек International" чем-то притягательна. Каждый час охранник рассматривает захоронение Игоря Сорина, чтобы предупредить акты вандализма и прочие неприятности.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 14:46 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

652487
Пожаловаться Ответить
молодец это его работа ему деньги за это платят
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Савельева бросила малолетнего сына: Со спокойной душой!

Певица раскрыла детали трагедии
Шоу-бизнес

Лечилась самогоном: Татьяна Абрамова об осложнениях после коронавируса

Как лечилась актриса
Шоу-бизнес

Миддлтон появилась на публике после слухов о беременности

Народ поздравляет герцогиню
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии сильно сдавшего Губина

Певец напугал фанатов

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Песков сообщил детали о десятках заболевших коронавирусом в окружении Путина
Вакцины от гриппа оказались эффективными против коронавируса COVID-19
Перечислены округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В Кремле заговорили о возможности нового локдауна после самоизоляции Путина

Спорт

Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"
"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России

Регионы

В Копейске бездомные собаки терроризируют местных жителей
В Махачкале 16 детей отравились распыленным в школе веществом
В Петербурге водитель социального такси напал на пенсионерку
В Анапе экстренные службы спасли мужчину из горящей квартиры
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+