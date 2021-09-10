Всплыли сенсационные снимки сына Волосожар: Скрывали лицо

Накануне вечером фигуристка опубликовала пост. Она прикрепила два кадра и призналась, что никак не могла заставить cебя выложить их. Все дело в том, что ей не хотелось ни с кем делить малыша. Судя по всему, спортсменку засыпали вопросами поклонники, после чего она все-таки приняла решение показать первую фотосессию сына.
Кадры получились невероятно трогательными. На первой фотографии ребенок в костюме пилота спит на игрушечном вертолете. На второй малыша уложили в бежевую форму в виде сердца. Татьяна Волосожар рассказала, что Теодор растет, а потому они осознали, что скрывать его и дальше просто нет смысла.
"Захотелось, чтобы вы увидели", – указала спортсменка. Она подчеркнула, что понимает: все мамы убеждены, что их ребенок самый прекрасный. Однако Татьяна отметила, что ее малыш и правда очень хорош на фото, и поинтересовалась, считают ли так пользователи. Фигуристка рассказала, что часами может любоваться на сына.
Публика бурно отреагировала на кадры. Пользователи указали, что фотосессия чудесна, а ребенок и правда невероятно милый. "Просто прелесть, нельзя скрывать такого классного парня", "Такой прекрасный! Не оторваться", "Счастья вам! Чудный малыш", "Какой красивые ребенок, загляденье", "Не малыш, а сплошная радость", – прокомментировали пользователи.
Популярные темы форума
Соседи мешают спать
Что делать если жена ушла к другому?
Кто знает?
Ненавижу свою мать
Как вы относитесь к богатым людям?
Максим вышла из больницы
Плохое настроение
Так люблю Россию и никогда не уеду отсюда
Норкин женился во второй раз
Рвота это признак коронавируса?