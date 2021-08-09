Спутавшийся с Лазаревым Малиновский довел отца до слез

Недавно певцу и другу Сергея Лазарева Алексу Малиновскому исполнилось 37 лет. Также у артиста состоялось еще одно праздничное мероприятие – презентация криптоплатформы Малиновского.
Певец сменил название организации после того, как Центробанк внес ее в список ненадежных, имеющих признаки финансовой пирамиды. В своем "Инстаграм" Алекс Малиновский опубликовал снимок с презентации, на котором предстал между матерью и отцом. Поклонники отметили, что Алекс копия своего папы – такой же статный и красивый.
"Так приятно видеть их счастливые глаза и слезы радости от таких неожиданных сюрпризов", – написал Малиновский.
Напомним, Алекс Малиновский не только певец, но еще и бизнесмен, занимающийся блокчейном, а также участник шоу "Голос" на Первом канале, лауреат премий Face Thet Award и P&M Russia look.
Стоит отметить, что Алекс Малиновский заядлый семьянин. Несмотря на то, что к своим 37 годам он не успел обзавестись ни женой, ни детьми, семья для него всегда стоит на первом месте. Недавно он стал дядей – у его брата-близнеца Гриши родилась дочь. Алекс был вне себя от радости и даже плакал.
В последнее время имя Алекса Малиновского ассоциируют с Сергеем Лазаревым. Они являются близкими друзьями и партнерами по бизнесу.
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