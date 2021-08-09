Господи, помилуй: состояние порванного Соседова резко ухудшилось

В 7.26 фирменный поезд №1 сообщением Москва – Минск в вагоне CВ привез самого известного музыкального критика России в столицу Беларуси. Здесь на протяжении нескольких недель он будет сидеть в жюри вокального конкурса X-Фактор вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, рэпером Серегой и Русланом Алехно. Правда, мало кто знает, каких усилий это стоит Сергею.

Вот уже три недели Сергей Соседов передвигается на костылях – во время недавнего фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" он порвал ахиллово сухожилие и был экстренно прооперирован. А сегодня с трудом передвигается на костылях.

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"Честно говоря, состояние пока не очень хорошее, – признался Соседов корреспонденту "Дни.ру". – Я очень слаб, пот с меня льется рекой, я мокрый, как мышь. Честно говоря, уже даже пожалел, что согласился работать на X-Факторе, потому что покой – единственное, что мне нужно сейчас. Но буду как-то держаться до 26 августа, пока будут длиться съемки, раз уж подписался на это".

Но, по словам Сергея, продюсеры шоу знают о его состоянии и готовы сделать все, чтобы съемки прошли гладко и легко – сняли критику хорошую квартиру, обещают дать красивого личного помощника и делать больше пауз для отдыха в процессе съемок.

Да и мир не без добрых людей. Актриса и певица Алена Кравец приняла постигшее Сергея Соседова несчастье близко к сердцу и окружила его заботой. Например, для того, чтобы критик мог с комфорном уехать в Минск, великодушная и щедрая Алена дала ему свой шикарный белоснежный "Мерседес" бизнес-класса и симпатичного водителя, который донес вещи от квартиры до вагона. Эта помощь оказалась очень кстати! Предлагала сердобольная и отзывчивая к чужой боли Кравец критику и деньги, но Соседов сказал, что пока ни в чем не нуждается. Тем более, как говорят, ему обещают очень приличный гонорар за съемки в телешоу.

Теперь поклонники Соседова молятся, что съемки в Минске прошли гладко, а его состояние наконец-то улучшилось.