Соседов о новых звездах шоу-бизнеса: Гнать поганой метлой!

Сергей Соседов считает, что некоторые песни Филиппа Киркорова нужно запретить. По мнению эксперта, хиты Ibiza и "Цвет настроения синий" поп-король должен исключить из своего репертуара. Музыкальный критик отметил, что эти композиции "у него бы не прошли".
Также Соседов выступает против тиктокеров в шоу-бизнесе. "Всякую шушеру гнать поганой метлой без суда и следствия!", – сказал журналист. Он считает, что таким "звездам", как Даня Милохин, Валя Карнавал и Клава Кока, не место на сцене. Критик назвал их "блогерами с кликухами".
По мнению Сергея, в российском шоу-бизнесе должны остаться представители "старой школы". Ему импонируют, например, Лариса Долина, Валерий Меладзе, а также Филипп Киркоров, разумеется, с приличным репертуаром. Такие артисты имеют права выступать на сцене, потому что оставляют после себя след, считает эксперт.
Напомним, ранее Сергей Соседов рассказал корреспонденту "Дни.ру" о травме, которую получил, занимаясь гимнастикой. Некоторое время 53-летний музыкальный критик провел в Витебской городской клинической больнице. Там знаменитый журналист перенес операцию.
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