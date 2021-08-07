В семью Муравьевой пришла беда: невестку звезды жестоко избили

На невестку Ирины Муравьевой напали в коттеджном поселке в Москве.

Вероника Эйдлин замужем за сыном народной артистки. Сергей Эйдлин, однако, не пошел по стопам знаменитой мамы и занимается ресторанным бизнесом. Утром в четверг на Веронику напал неизвестный недалеко от ее дома в коттеджном поселке в районе Одинцово. Девушка получила многочисленные ушибы, гематомы и травму головы. Ее сразу госпитализировали, а после оказания необходимой помощи отпустили продолжать лечение на дому.

Сейчас стоит вопрос о возбуждении уголовного дела, следствие находится в поиске очевидцев происшествия. Причины нападения неясны, предполагается бытовая потасовка.

Вероника Эйдлин является коллегой Ирины Муравьевой. Молодая актриса закончила ГИТИС в 2012 году и имеет в своем арсенале несколько работ в кино и сериалах, а также на театральной сцене. В свободное время девушка пишет стихи, она состоит в Российском союзе писателей с 2014 года. У пары есть сын, которого назвали Леонидом в честь отца Сергея Леонида Эйдлина.

Ранее сообщались подробности о семейной жизни Ирины Муравьевой и ее ныне покойного супруга Леонида Эйдлина. Друг семьи поэт Юрий Энтин рассказал, что супруг давил на народную артистку, запрещая ей многие вещи. "Ирочка как огня боялась мужа", — заявил Энтин. Некоторые коллеги по цеху считают, что Эйдлин держал супругу в тени из-за зависти ее народной славе.