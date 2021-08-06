Врач предрек Кадышевой смертельную болезнь

Онколог вынес печальный вердикт пожилой звезде. Он уверен, что Надежда Кадышева обречена.

62-летняя солистка ансамбля "Золотое кольцо" полюбилась народу за русскую душу и проникновенный голос. Долгие годы Надежда Кадышева радовала публику своими выступлениями, но в последнее время стала все чаще отменять концерты. Поклонники начали подозревать, что здоровье уже не позволяет звезде выступать. Ранее артистке дважды диагностировали рак груди, поэтому переживания о ее состоянии вполне обоснованы.

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Журналисты портала "Blitz" узнали у врача, могла ли онкология вновь сломить знаменитую певицу. Кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что у Надежды Кадышевой практически нет шансов откреститься от смертельного недуга. Рак, по его мнению, неминуемо захватит или уже захватил организм артистки, поэтому нет никакой надежды на то, что все обойдется. "Есть генетическая предрасположенность, передаваемая из поколения в поколение. Существует вероятность повторения болезни, она почти стопроцентная, это очень высокие риски. Чудес не бывает", — категорично высказался онколог.

Напомним, Надежда Кадышева страшно переживала за свою жизнь, будучи уверенной, что к ней перешло проклятье от родственников по женской линии. Близкие члены семьи артистки умерли довольно рано, так и не дожив до старости.