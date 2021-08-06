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Шоу-бизнес
Охмурившая молодого любовника Кудрявцева спровоцировала слухи о разводе

Охмурившая молодого любовника Кудрявцева спровоцировала слухи о разводе

Телеведущая Лера Кудрявцева неожиданно сняла обручальное кольцо. Поступок женщины оценили неоднозначно.
прочитано 657 раз

50-летняя Лера Кудрявцева не только харизматичная звезда, но и привлекательная женщина, причем годы ее совсем не портят. Экранная дива часто пользуется вниманием мужчин и получает от них комплименты. Однако сердце телеведущей давно занято. В 2013 году она вышла замуж за российского хоккеиста Игоря Макарова, который моложе знаменитости на 17 лет. На днях супруги отправились в Турцию, чтобы провести вместе отпуск и насладиться долгожданным отдыхом. Однако внезапно Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о разводе.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Ранее популярная блондинка как зеницу ока оберегала обручальное кольцо и никогда его не снимала. Но недавно Лера Кудрявцева все же распрощалась с символом брачных уз и даже сделала без него фотографии, которые впоследствии показала в инстаграм-аккаунте. Некоторые пользователи Сети всерьез отнеслись к поступку теледивы и начали поговаривать, что в ее личной жизни намечается развод.


Впрочем, кадры, где Лера Кудрявцева позирует без кольца, были сделаны в бассейне. Велика вероятность того, что ведущая просто не захотела портить украшение и сняла его, чтобы не потерять. Как на самом деле обстоят дела в семье Леры Кудрявцевой, пока не понятно. Знаменитость пока не затрагивала этот вопрос в личном блоге.

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Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 августа 2021, 15:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая Кудрявцева оголила дряблые руки на премии

комментарии

Ответить:

Гость824736
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Да этот маненкен с перекроенной физиономией Кудрявцева дочь сама не родила,все-таки 55 лет. Какой там развод.Она теперь только и молодится да пиарится отфотошопенными фотографиями.Старушки с ума посходили,<цензура> за молодыми и молодостью.
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