Охмурившая молодого любовника Кудрявцева спровоцировала слухи о разводе

50-летняя Лера Кудрявцева не только харизматичная звезда, но и привлекательная женщина, причем годы ее совсем не портят. Экранная дива часто пользуется вниманием мужчин и получает от них комплименты. Однако сердце телеведущей давно занято. В 2013 году она вышла замуж за российского хоккеиста Игоря Макарова, который моложе знаменитости на 17 лет. На днях супруги отправились в Турцию, чтобы провести вместе отпуск и насладиться долгожданным отдыхом. Однако внезапно Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о разводе.
Ранее популярная блондинка как зеницу ока оберегала обручальное кольцо и никогда его не снимала. Но недавно Лера Кудрявцева все же распрощалась с символом брачных уз и даже сделала без него фотографии, которые впоследствии показала в инстаграм-аккаунте. Некоторые пользователи Сети всерьез отнеслись к поступку теледивы и начали поговаривать, что в ее личной жизни намечается развод.
Впрочем, кадры, где Лера Кудрявцева позирует без кольца, были сделаны в бассейне. Велика вероятность того, что ведущая просто не захотела портить украшение и сняла его, чтобы не потерять. Как на самом деле обстоят дела в семье Леры Кудрявцевой, пока не понятно. Знаменитость пока не затрагивала этот вопрос в личном блоге.
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