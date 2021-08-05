"Проклятая пьянка унесла много жизней": Кравец о причинах ухода Славы

"Мне очень плохо, – жаловалась накануне Слава. – Очень долгое время два человека ломали меня и, видимо, достигли своей цели". Именно поэтому она приняла решение на некоторое время уйти из соцсетей. Актриса и певица Алена Кравец догадывается, что на самом деле произошло. Своими предположениями она и поделилась с "Дни.ру".



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