"Проклятая пьянка унесла много жизней": Кравец о причинах ухода Славы

"Я сдала генетический анализ, и мне сказали, что мой организм абсолютно не отравляется алкоголем. То есть я могу пить бесконечно", – такое заявление прозвучало недавно в онлайн-шоу Алены Блин. Но вот это "я могу пить бесконечно" и настораживает Алену Кравец.
"Хочу предупредить всех, кто прикладывается к стакану – женский алкоголизм неизлечим, – вздыхает светская львица. – Под действием спиртного люди часто делают глупости, за которые потом стыдно. Например, медийным персонам в это время запрещено брать в руки телефоны, чтобы не делать постов, которые вызовут шок, удивление, изумление. А это проблема очень многих актеров, певцов, которые часто постят что-то в алкогольном угаре, потом их пиарщикам приходится это чистить, убирать. А сколько жизней актеров унесла проклятая пьянка! Я вспоминаю про трагедии Олега Даля, Владимира Высоцкого, Дмитрия Марьянова, Андрея Панина, Елены Майоровой..."
Кравец подчеркивает, что не знает, была ли под мухой конкретно Слава, когда делала резонансный пост, – клеветать напрасно не хочет. Но полагает, что все-таки следует быть чуть внимательнее к своему имиджу, образу и заявлениям. "Амплуа хабалистой бой-бабы, сформированное прессой и соцсетями, вряд ли добавляет кому-то женственности, грациозности и легкости", – полагает Кравец.
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