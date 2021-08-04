Усохшего в клинике Слепакова впечатлил понос: Первые три дня – жесткач

Комедийный артист Семен Слепаков прошел эффективное лечение и показал результаты.

Бывший участник КВН, а также актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков решился на кардинальные изменения. Мужчина прошел курс очищения организма в популярной клинике Карелии, сумев избавиться от значительного количества килограммов. Похудевший артист продемонстрировал результат своего преображения в инстаграм-аккаунте. На фотографиях Семен выглядит совсем другим человеком: одежда висит, будто бы он примерил чужой наряд. Пользуясь случаем, бывший КВНщик написал стихи, вдохновляясь больничной обстановкой.

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В юмористической форме Семен Слепаков объяснил, что лечение в клинике для похудения не обходится без постоянных походов в уборную. В поэтической манере мужчина заговорил о расстройстве кишечника и использовании клизмы. "Мало есть на свете мест, где сближает так понос!" — уточнил артист в своем новом произведении. Пушкину такое творчество и не снилось.

Не забыл исхудавший артист оценить работу медицинских работников и их методики. Он подчеркнул, что лечение дает ощутимый эффект. По мнению Семена Слепакова трудно бороться с лишним весом только на первых порах, а потом врачебные средства уже не вызывают особого дискомфорта.



"Здесь жирдяев примет врач —

Полный спектр у него!Первые три дня — жесткач,Ну, а дальше — ничего", — выразился современный поэт.