Ходченкова спасла Слепакова от печальной участи

Близкие звезды утверждают, что вместе с ней под мальдивским солнцем загорает и юморист Камеди Клаб Семен Слепаков. Источники утверждают, что после того, как юморист пошутил в адрес простых людей, от него отвернулись практически все друзья, и только актриса смогла вытащить его из депрессии.
Откровенная фотография, которую актриса выложила в своем "Инстаграме", породила много новых догадок среди пользователей социальной Сети. “Так красиво Свету на пляже мог снять только влюбленный в нее мужчина”, – полагает один из фолловеров, заинтригованный снимком.
Напомним, что слухи о романе шоумена Слепакова и актрисы Ходченковой появились еще в сентябре 2019 года. Тогда на мероприятии “Человек года GQ”они сидели в зрительном зале вместе, хотя приехали на премию в разных машинах. Также пару замечали на свиданиях, а несколько очевидцев утверждали, что видели их в Эрмитаже. Ходченкова отрицала все слухи и говорила, что относится к таким сплетням не без доли иронии: “Мы с Семёном обсудили наш гипотетический роман, посмеялись...”.
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