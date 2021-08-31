"Было больно и тяжело": самый красивый мужчина России Сергей Бойцов рассказал о новых отношениях

Фитнес-модель Сергей Бойцов считается самым красивым мужчиной страны. А еще и самым смелым – плавает с акулами и китами, прыгает с огромной высоты. На него подписано свыше миллиона человек в "Инстаграме". Люди любуются его роскошным телом, облизываются и хотят. Но, как оказалось, Сергей уже занят.

Несколько месяцев назад страну потрясла новость о разводе Бойцова. Тогда все думали о причинах разрыва как казалось идеальной пары. Сергей ничего не комментировал, но сейчас рассказал о пережитом.

ПО ТЕМЕ Горячо: фото постельных утех разведенного Сергея Бойцова с подругой Киркорова утекли в сеть

"Воздух стал иным, ощущения поменяли свое направление, остановился мой внутренний голос и в этот момент я понял, что я вырвал тот остаток сердца, который съедал меня изнутри, – говорит Бойцов. – Вместе с ним ушла надежда, вера и последние капли любви. Это было на столько больно и тяжело, что передать словами невозможно".

Бойцов закончил токсичные отношения, поскольку, как пояснил сам, не пожелает "ни одному человеку на этой земле страдать и разрушать свою единственную и светлую душу".

Недавно поклонники заподозрили, что у Сергея начались отношения с диджеем Катей Гусевой. Уж слишком откровенными были кадры, которые появились в Сети. Но оказалось, что у них – "служебный роман", отношения были только на экране и только для съемок видео.

На самом же деле, как выяснилось, сердце Бойцова принадлежит другой. Его избранница – Анастасия Созоник, создатель авторского курса по похудению. У нее в сети свыше пяти миллионов подписчиков!

"С ней я чувствую себя одним целым, – уверяет Сергей. – Это человек, который дал вдохновение и новый глоток воздуха в этом нестандартном мире. Чувство, что я испытываю, пока не могу описать, оно настолько сильное и честное, что нужно время, чтобы его изучить!"

