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Фото: instagram.com/guznenkova Фото: instagram.com/guznenkova Фото: instagram.com/guznenkova
Фото: instagram.com/guznenkova Фото: instagram.com/guznenkova Фото: instagram.com/guznenkova Фото: instagram.com/guznenkova

Известная российская фитнес-модель снялась голышом

Фото: instagram.com/guznenkova
Валерия Гузенкова впервые предстала абсолютно обнаженной перед камерой. Накачанную красотку засняли в таком виде в США.
прочитано 537 раз

Откровенные кадры вызвали переполох в Сети. Для поклонников россиянки эротичные снимки стали настоящим сюрпризом.

Фото: instagram.com/guznenkova

К своим 26 годам Валерия Гузенкова многого добилась. Она является вице-чемпионкой первенства нашей страны по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу 2014 года в категории бодифитнес-юниорки.

Фото: instagram.com/guznenkova

Москвичка входит в пятерку самых популярных фитнес-блогеров Рунета. Девушка имеет 368 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и часто радует их провокационными снимками. Модель не скрывает, что у нее ненатуральная грудь.

Фото: instagram.com/guznenkova

Фото: instagram.com/guznenkova

Девушка любит позировать в купальниках, демонстрируя прекрасную форму. Она предпочитает сниматься на фоне красивых пейзажей, в постели, в спортзале.

Фото: instagram.com/guznenkova

Кадры никогда не остаются без внимания фолловеров. Поклонники неизменно осыпают россиянку комплиментами, отмечая ее сексуальность.

Фото: instagram.com/guznenkova

Фото: instagram.com/guznenkova

Автор: 18 ноября 2019, 10:19
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Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками

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