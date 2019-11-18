Известная российская фитнес-модель снялась голышом

Откровенные кадры вызвали переполох в Сети. Для поклонников россиянки эротичные снимки стали настоящим сюрпризом.
К своим 26 годам Валерия Гузенкова многого добилась. Она является вице-чемпионкой первенства нашей страны по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу 2014 года в категории бодифитнес-юниорки.
Москвичка входит в пятерку самых популярных фитнес-блогеров Рунета. Девушка имеет 368 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и часто радует их провокационными снимками. Модель не скрывает, что у нее ненатуральная грудь.
Девушка любит позировать в купальниках, демонстрируя прекрасную форму. Она предпочитает сниматься на фоне красивых пейзажей, в постели, в спортзале.
Кадры никогда не остаются без внимания фолловеров. Поклонники неизменно осыпают россиянку комплиментами, отмечая ее сексуальность.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Я приехала в Москву за богатым
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!