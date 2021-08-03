"В поисках Бондарчука": Вскрылась клубная жизнь Паулины Андреевой

Паулина Андреева — настоящая светская львица, сумевшая построить головокружительную карьеру актрисы и заполучить в мужья Федора Бондарчука. Знаменитая артистка в свои 32 года одевается стильно, выглядит эффектно и производит впечатление женщины из высшего общества. Однако 16 лет назад под ногами Паулины Андреевой располагались не ковровые дорожки, а танцпол ночного клуба. Выяснилось, что в юности актриса проводила время за барной стойкой в окружении увеселительных напитков.
В "Инстаграм" опубликовали снимок Паулины Андреевой от 1 января 2005 года. Тогда она еще не была известной и не встретила того самого, с кем в последствии связала жизнь. Фотограф заснял мечтающую стать кинозвездой девушку в петербургском ночном клубе Cadillac. В кадре Паулина Андреева выглядит миловидной тусовщицей, решившей отметить Новый год в публичном месте.
Пользователи Сети не сразу узнали на фото знаменитую артистку. Некоторых не на шутку удивило, что Паулина Андреева развлекалась в клубе до того, как достигла совершеннолетия. Россияне отметили, что хоть артистка и сильно изменилась с годами, зато не перекроила лицо с помощью пластических хирургов. "Красива и неоднообразна, что тогда, что сейчас ", "Другая такая совсем", "В поисках Бондарчука", — выразились комментаторы.
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