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Шоу-бизнес
Лоза публично разнес солиста Rammstein Линдеманна: Я человеком недоволен

Лоза публично разнес солиста Rammstein Линдеманна: Я человеком недоволен

Юрий Лоза высказался об отмене концерта солиста немецкой группы Тилля Линдеманна в Твери.
прочитано 391 раз

На сегодня в Твери был запланирован фестиваль "МакЛарин за Родину", хедлайнером мероприятия должен был стать солист Rammstein. Артист с командой даже приехал в российский город. Накануне к музыкантам в отель пришли представители полиции, которые сообщили, что во время выступления нужно соблюдать антиковидные меры. Как оказалось, организаторы фестиваля не проследили за предписаниями, поэтому мероприятие отменили в принудительном порядке.

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Юрий Лоза высказался относительно сложившейся ситуации. Музыкант считает, что власти города поступили правильно. Исполнитель хита про плот разнес Линдеманна, сказав, что он должен был соблюдать правила. "Допустим, я человеком недоволен. Он такое делает у себя дома, что мне не нравится. Если он имеет право на перепланировку, то пожалуйста, я ничего не имею против. Однако если у него нет права, то я иду в полицию", – прокомментировал Лоза.

Ранее Юрий Лоза жаловался на падение доходов в связи с пандемией. Заработок музыканта упал вдвое. Виной всему – отмена концертов: "Концертов нет, ничего нет. Кому-то разрешают их проводить, кому-то нет". В Сети предполагают, что именно эти события стало причиной его резкой реакции на отмену концерта Rammstein.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
29 августа 2021, 17:38 Источник: 5 Канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость842391
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<цензура>.у. и.з. ф.а.к.и.н.г Лоза?!
Гость835375
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А кто такой маленький плот и Рамштайн в сравнении- затычка в каждой бочке и мировая знаменитость? Смешно- надо лозе работу найти - тогда и денежки на оградку будут- он работать не пробовал- плот наш с 1,5 песней
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