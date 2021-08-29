Лоза публично разнес солиста Rammstein Линдеманна: Я человеком недоволен

Юрий Лоза высказался об отмене концерта солиста немецкой группы Тилля Линдеманна в Твери.

На сегодня в Твери был запланирован фестиваль "МакЛарин за Родину", хедлайнером мероприятия должен был стать солист Rammstein. Артист с командой даже приехал в российский город. Накануне к музыкантам в отель пришли представители полиции, которые сообщили, что во время выступления нужно соблюдать антиковидные меры. Как оказалось, организаторы фестиваля не проследили за предписаниями, поэтому мероприятие отменили в принудительном порядке.

Юрий Лоза высказался относительно сложившейся ситуации. Музыкант считает, что власти города поступили правильно. Исполнитель хита про плот разнес Линдеманна, сказав, что он должен был соблюдать правила. "Допустим, я человеком недоволен. Он такое делает у себя дома, что мне не нравится. Если он имеет право на перепланировку, то пожалуйста, я ничего не имею против. Однако если у него нет права, то я иду в полицию", – прокомментировал Лоза.

Ранее Юрий Лоза жаловался на падение доходов в связи с пандемией. Заработок музыканта упал вдвое. Виной всему – отмена концертов: "Концертов нет, ничего нет. Кому-то разрешают их проводить, кому-то нет". В Сети предполагают, что именно эти события стало причиной его резкой реакции на отмену концерта Rammstein.