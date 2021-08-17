"Ничего нет": униженный Лоза взвыл от безденежья

В 2020 году, когда в России ввели локдаун, многие артисты жаловались на снижение заработка и отсутствие помощи от государства.
Тогда многие граждане страны тоже оказались в сложной финансовой ситуации и раскритиковали звезд, у которых огромные накопления, за "нытье". Теперь артисты неохотно говорят о деньгах.
Российский певец Юрий Лоза рассказал, что его доходы с начала эпидемии коронавируса упали в два раза. И это только по самым скромным подсчетам.
Музыкант привел пример из жизни. В этом году он хотел сделать оградку, но цены на металл увеличились в два раза. В итоге ничего не получилось. Все это из-за отсутствия выступлений и нормального заработка. При этом артист отметил, что некоторым артистам сходит с рук нарушение коронавирусных ограничений. Его это не касается.
"Концертов нет, ничего нет. Кому-то разрешают их проводить, кому-то нет. Я недавно подавал заявку на проведение фестиваля – отказали", – рассказал Юрий Лоза.
Ранее 67-летний Юрий Лоза рассказал, что ему нигде не дают петь. Он пожаловался на жизнь и рассказал, что его в последнее время унизительно называют "говоруном". Между тем в одном из шоу он вновь поднял тему о том, что Земля не круглая, а плоская, чем нимало рассмешил участников.
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