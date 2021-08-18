Лоза предложил Линдеманну натянуть пилотку на Красной площади

По мнению певца, легендарному немецкому коллективу там делать нечего. Он отметил, что музыканты не смогут раскрыть на фестивале в Москве свое творчество полностью, ведь для выступлений им нужна специальная профессиональная техника.
Мероприятие пройдет на Красной площади. Юрий Лоза заявил, что на российском фестивале музыка исполняется вживую, поэтому группе будет выступать там сложно. Композитор напомнил, что артист ранее исполнил песню про "Любимый город" в фильме "Девятаев" на русском языке.
Поэтому Юрий Лоза предложил Тиллю Линдеманну спеть эту же песню на Красной площади как солисту с собственным проектом. Ради антуража музыкант посоветовал "пожилому дядьке с низким баритоном" исполнить композицию под фонограму или полушепотом. Также он считает, что звезде надо надеть на голову пилотку или самолетный шлем, а сзади поставить девушек в кокошниках, либо посадить певца в бутафорский фанерный самолет.
Напомним, ранее Тилль Линдеманн был привлечен для промоутинга фильма "Девятаев", посвященного Герою Великой Отечественной войны. Примечательно, что зрители восприняли такое решение неоднозначно. Некоторые посчитали это издевательством над российской историей.
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