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Шоу-бизнес
"Ты не сможешь родить, если мужчина этого не хочет": романтичная Бузова расплакалась из-за "голубой крыши"

"Ты не сможешь родить, если мужчина этого не хочет": романтичная Бузова расплакалась из-за "голубой крыши"

Ольга Бузова приехала в Сочи на "Новую волну", которая проводится при поддержке "Магнита", в статусе большой звезды – как София Ротару, Лариса Долина или Светлана Лобода. Она пела на вечере Димы Билана, где за кулисами с ней и встретился корреспондент "Дни.ру".
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На "Новой волне" 35-летняя Ольга Бузова спела очень символичную песню под названием "Пьяная любовь". "Когда ты любишь по-настоящему, то ощущение, будто летаешь в облаках, будто бабочки в животе", – пояснила разведенная Бузова.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Недавно она отдохнула на знаменитом греческом отдыхе Санторини. Оказалась, это была ее давняя мечта. "Я мечтала об этой поездке еще в первом браке (с 2012 по 2016 годы она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым – Прим. ред.), потому что хотела романтики, – пояснила Бузова. – Но не получилось. Потом хотела попробовать поехать уже будучи в других отношениях, но снова никто не поддержал меня. А в таких делах очень важно мечтать вдвоем. Например, ты не выйдешь замуж и не сможешь родить, если мужчина этого не хочет. А тут я взяла и сама исполнила свою мечту – оказалось, надо было просто купить билеты! Поэтому, когда увидела знаменитые голубые крыши, просто стояла и плакала"

Эта поездка была нужна Ольге еще и для того, чтобы просто расслабиться. "Я там была обычным человеком, меня никто не узнавал долгое время, все улыбались и говорили комплименты, – признается Бузова. – И только однажды какие-то русские исподтишка сняли, как я купаюсь".

Не осталось незамеченной и новая черная футболка Ольги с надписью "Где мой коньяк", в которой она появилась на репетиции. "Юмор и позитив – это то, что помогает мне в сложных ситуациях, – пояснила поющая ведущая. – Ведь умение иронизировать – это большой талант. Поэтому не говорите, что у меня талантов (смеется). Как минимум такой талант у меня точно есть!"

"А еще я знаю, что если не можешь поменять ситуацию, то поменяй к ней отношение. Конечно, ситуация (с Губерниевым – Прим. ред.) была неприятная, вы все видели мои эмоции. Но я поняла, что нет смысла ходить и что-то доказывать тем, кто все это муссирует и выставляет меня в неприятном свете. Все равно мои подписчики и так знают, что я занимаюсь спортом, слежу за питанием. Надо просто жить, кайфовать, а не расстраиваться по пустякам!" – резюмировала звезда.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Феликс Грозданов, Дни.ру
Автор: 21 августа 2021, 18:05
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