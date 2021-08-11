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Шоу-бизнес
Сняла парик: всплыл шокирующий снимок Кадышевой после слухов о тяжелом состоянии

Сняла парик: всплыл шокирующий снимок Кадышевой после слухов о тяжелом состоянии

Недавно поклонники Надежды Кадышевой серьезно испугались. Все дело в том, что артистка исчезла.
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Тогда ходили самые разные слухи. Многие склонялись к тому, что у исполнительницы серьезные проблемы со здоровьем, которые якобы просто не позволяют ей выходит в свет. Некоторое время назад знаменитость сама рассказывала о том, что медицинские работники подозревали у нее онкологию, но диагноз не подтвердился.

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Пользователи Сети изо всех сил пытались отыскать Надежду Кадышеву и выяснить, что же происходит. Тревогу забили многие издания. Однако накануне молчание прервал сын артистки, который, видимо, устал от сплетен. Он подчеркнул, что ранее она перенесла несколько операций, но сейчас чувствует себя хорошо. По словам наследника, знаменитая родительница почти не выходит в свет только из-за пандемии и ограничений.

После заявления звездного наследника поклонники смогли в полной мере насладиться снимком любимой артистки, который появился в Сети. На кадре она готовится к концерту. Исполнительница уже нанесла грим, но все еще не выбрала парик, а потому сидит около зеркала. Естественное фото вызвало множество эмоций.

Эффектные концертные образы Надежды Кадышевой уже давно стали ее визитной карточкой. Оказалось, что снимок был сделан около пяти лет назад. Тогда артистка готовилась поздравить страну с новым годом.

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Фото: Oleg Rodionov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 11:41 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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