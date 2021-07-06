Поражено 75% легких: в семью Иды Галич пришла беда

В своем инстаграм-аккаунте Ида Галич рассказала о несчастье, свалившемся на ее семью. Она назвала эти дни адскими. Блогерша остается "на ногах" дома. А вот ее родители госпитализированы.
Коварную инфекцию звезда подхватила у коллеги Ани Покров, с которой ранее контактировала. Примечательно, что вирус атаковал Иду Галич, несмотря на наличие в ее крови антител.
Теледива призналась, что последние недели заставили ее ужасно переживать. По словам знаменитости, у ее отца поражено уже 75% легких. У матери же дела лучше. Ида Галич не теряет надежды на выздоровление близких.
Телеведущая объяснила отсутствие новых постов в своих соцсетях ситуацией в семье. Девушка отметила, что ей очень трудно изображать радость в таком жутком состоянии. Блогершу на самоизоляции тревожит еще и разлука с маленьким сыном Леоном. Сейчас за мальчиком присматривают его тети.
Напомним, о заражении
коронавирусной инфекцией Ида Галич уже сообщала в
октябре прошлого года. Тогда ведущая поведала о кошмаре, который пережила,
пытаясь пройти обследования.
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