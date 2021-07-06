Закатил скандал прямо на сцене: всплыли шокирующие кадры с Меньшовым

Вчера стало известно о смерти культового советского и российского режиссера Владимира Меньшова. Вся страна скорбит и отказывается верить в произошедшую трагедию.



Владимир Валентинович всегда избегал скандалов. Однако в одном событии он все-таки поучаствовал. Все случилось в 2007 году. Тогда телеканал MTV инициировал проведение церемонии вручения музыкальной премии. В рамках награждения заветные статуэтки вручались также артистам. Громкое мероприятие прошло в столичном кинотеатре "Пушкинский". Помимо отечественных звезд организаторы пригласили и иностранную диву Памелу Андерсон.

В конце вечеринки предполагалось, что Владимир Меньшов и его жена, Вера Алентова, вручат премию за лучший кинофильм. Среди претендентов были "Бумер", "Питер FM", "Волкодав", "Сволочи", "Жара". Пара вышла на сцену с заветным конвертом. Супруги отметили, что верят в победу достойного конкурсанта. Однако итог опечалил их.

В конверте лежал лист, на котором было указано, что приз достается режиссеру Александру Атанесяну за ленту "Сволочи". Владимир Валентинович вдруг изменился в лице и сказал, что награду вручать отказывается. Он подчеркнул, что надеялся избежать подобного исхода, но не станет награждать режиссера за фильм "позорящий страну". Мэтр попросил сделать это Памелу Андерсон.

Владимиру Меньшову не нравилась сама идея одноименного романа Владимира Кунина, по которому и была снята кинокартина. Легендарный режиссер не понимал, как военные годы может таким образом описывать человек, который никогда не был на фронте. "Писали ветераны, историки, говорили, что это бред, что такого быть не могло в армии", – сокрушался он.

