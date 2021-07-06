На Украине пнули мертвого Меньшова: Передавал деньги для Донбасса

Новость о смерти Владимира Меньшова потрясла всю Россию. Поклонники и коллеги вспоминают о режиссере только хорошее, пересматривают его фильмы и интервью, смотрят кинокартины с его участием. Скорбят все, ведь из жизни ушел легендарный артист.
Однако украинские издания нашли возможность в очередной раз негативно высказаться о Меньшове. Например, автор новостной ленты сайта Obozrevatel, рассказав о кончине режиссера, добавил, что российский артист якобы финансировал "террористов из Донецкой народной республики". Такое замечание выглядит как грубый пинок.
"Сам россиянин признавался, что "действительно передал некую сумму денег для Донбасса", – пишет автор сайта Obozrevatel, вспоминая публикацию в "Фейсбук" писателя Захара Прилепина от апреля 2017 года.
Напомним, Меньшов скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Незадолго до кончины актеру диагностировали двустороннюю пневмонию и дыхательную недостаточность третьей стадии. Прощание с режиссером состоится 8 июля в Доме кино.
Ранее "Дни.ру" писали, что вдова Владимира Меньшова Вера Алентова не появится на траурной церемонии. Зараженная коронавирусом артистка находится в больнице.
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