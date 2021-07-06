"Потеряла родственника": Убитая горем Кравец предложила семье оплатить похороны Меньшова

На 82-м году жизни от последствий коронавируса скончался актер и режиссер Владимир Меньшов. Его коллега – актриса Алена Кравец – восприняла эту потерю близко к сердцу. "Я потеряла родственника", – плачет она.

Алена Кравец признается, что уже боится телефона и компьютера, ведь они то и дело приносят трагические вести. "Умерла дочь у моей подруги – психолога и таролога Марианны Абравитовой, – вздыхает Алена. – Прошло всего несколько дней, и опять обухом по голове – не стало Владимира Меньшова".

Кравец всегда считала создателя фильмов "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит" своим отцом и учителем в профессии. "Я смотрела, как он выстраивает кадр, как работает с актерами на площадке, как любит своих героев – смотрела и училась у него, – пояснила Алена. – Его ленты попадали с экрана прямо в сердце, а цитаты из его картин можно вспоминать бесконечно. Мы виделись всего несколько раз, но каждый раз я удивлялся мудрости и свету этого человека!"

Алена в курсе, сколько сейчас стоят достойные похороны. Тем более, если речь идет о престижном Новодевичьем кладбище. "Я знаю, что Вера Валентиновна Алентова, супруга Владимира Валентиновича, сейчас в больнице с коронавирусом, все заботы и хлопоты упали на дочь Юлию Меньшова и зятя Игоря Гордина, – говорит Кравец. – Я очень хотела бы оказать им материальную помощь, взять на себя какую-то часть финансовых забот по организации траурных мероприятий. Очень важно, чтобы похороны такого человека прошли достойно, чтобы был и дорогой гроб, и богатые поминки – он заслужил. И с хорошим рестораном я хочу помочь Юлечке Меньшовой, которую уважаю как человека, ведущую и актрису. В горе надо быть вместе!"