Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Вторник
6 июля
Лента новостей
10:45
Эксперты сравнили доходы российских мужей и жен
10:36
"Должен был дожить до 60": шокирующее признание Меньшова
10:22
Диетолог назвала самые полезные каши
10:15
Россияне массово пожаловались на платежки с несуществующими долгами
10:14
Названы самые популярные в России социальные сети
10:06
Эксперт по недвижимости назвала способы быстро сдать квартиру в России
09:59
Ковид заподозрили еще в мае: вскрылись новые подробности болезни Меньшова
09:53
Оскорбившая президента Агурбаш крайне обеспокоена: Меня могут выкрасть
09:51
Сто миллионов без завещания: обнародована судьба элитной недвижимости Меньшова
09:47
Сколько стоит место под могилу Меньшова на Новодевичьем кладбище
09:14
"Юля, береги маму": обеспокоенная Стриженова публично обратилась к Меньшовой
08:59
На Украине пнули мертвого Меньшова: Передавал деньги для Донбасса
08:58
Дочь покойного Меньшова обратилась к людям с просьбой молиться
08:55
"Потеряла родственника": Убитая горем Кравец предложила семье оплатить похороны Меньшова
08:52
Баснословные деньги и переезд из больницы: что скрывают представители находящейся в коме МакSим
08:39
"Будем отвечать жестко": Лавров пригрозил США расплатой за враждебные действия
06:37
Известие о психическом состоянии принца Гарри всполошило народ
04:09
Принц Уильям бросил Кейт Миддлтон ради церкви
02:24
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 6 июля
00:14
"Любовник избегает и хамит": Водонаева сделала заявление о токсичном мужчине
22:02
Политик Корнеенко предложил Меркель не реагировать на Лукашенко: Моська лает на слона
21:56
В Краснодарском крае на дорогу обрушился грязевой поток с камнями
21:42
Знаменитая телеведущая умерла после продолжительной болезни
21:19
В Москве водитель иномарки насмерть сбил женщину на самокате
21:09
Депутат Затулин: НАТО испытывает Россию на прочность
20:44
Россия намерена разрешить полеты в Турцию еще из 13 городов
20:10
Генпрокуратура Белоруссии требует выдать популярную российскую певицу
20:10
"Что со вкусом случилось?": перетянутую платьем вывалившуюся грудь Водонаевой засмеяли
19:46
Под Свердловском из-за сильного ливня вода унесла пешеходный мост
19:19
Инфицированной ковидом Алентовой сообщили о смерти мужа
18:55
"Идиоты": внесенный в черный список скандалист Губерниев набросился на украинцев
18:39
Грузинские националисты срывают флаги ЕС из-за гей-парада
18:29
Названы отличительные симптомы штамма "дельта"
18:16
"Я тебя не люблю": улетевшая из России Седокова рассказала о разочаровании
18:12
Изнасилованная отцом звезда сериала "Постучись в мою дверь" добивается права опеки над младшей сестрой
18:10
"Бесконечно печально": певицу Валерию пришибло смертью
18:05
В Анапе двое мужчин погибли при попытке спасти ребенка
17:48
Латушко раскрыл детали спецоперации против ЕС под руководством сына Лукашенко
17:28
"Поверить невозможно!": Орбакайте рыдает из-за тяжелой утраты
17:26
"Она усугубила отношение ко мне": Джанабаева опровергла слухи о дружбе с бывшей женой Меладзе
17:20
Состояние ухудшилось: близкого мужчину Пугачевой срочно госпитализировали
17:08
"Мерзость какая": связавшегося с трансгендером Богомолова гонят из страны
17:07
Замешкавшийся после вопроса о России Байден возмутил американцев: Ушел на пенсию много лет назад
16:49
"Говорил, что завтра выйдет": Меньшов перед смертью собирался на работу
16:44
"Он мастер в этом деле": Меладзе вылил ушат грязи на подлого Корчевникова
16:30
Пробили дно и голову: съемки "Дома-2" закончились кровавой травмой
16:26
"Тяжелая утрата": кончина Меньшова сбила с ног Пригожина
16:21
Зараза: инфицированную Алентову не подпустят и близко к гробу с Меньшовым
16:10
"Ноги вашей не будет": Разин влез в разборки затравленной Бузовой
16:09
В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из автомата у бара
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Уничтожит меня": Напуганная Макеева трепещет от жутких угроз
Бузова плюнула в оскорбившего ее Салтыкова: Недомужчина!
"Это эвакуация, это последний день Помпеи": Суздальцев о продаже Лукашенко белорусских ресурсов
Отец перед смертью избил Владимира Меньшова
Деньги из унитаза: Правда звездной жизни от домработницы Пугачевой и Киркорова
Латушко раскрыл детали спецоперации против ЕС под руководством сына Лукашенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Потеряла родственника": Убитая горем Кравец предложила семье оплатить похороны Меньшова

"Потеряла родственника": Убитая горем Кравец предложила семье оплатить похороны Меньшова

На 82-м году жизни от последствий коронавируса скончался актер и режиссер Владимир Меньшов. Его коллега – актриса Алена Кравец – восприняла эту потерю близко к сердцу. "Я потеряла родственника", – плачет она.
прочитано 949 раз

Алена Кравец признается, что уже боится телефона и компьютера, ведь они то и дело приносят трагические вести. "Умерла дочь у моей подруги – психолога и таролога Марианны Абравитовой, – вздыхает Алена. – Прошло всего несколько дней, и опять обухом по голове – не стало Владимира Меньшова".

ПО ТЕМЕ

Отец перед смертью избил Владимира Меньшова

Вера Валентиновна Алентова

Вера Валентиновна Алентова актриса

Кравец всегда считала создателя фильмов "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит" своим отцом и учителем в профессии. "Я смотрела, как он выстраивает кадр, как работает с актерами на площадке, как любит своих героев – смотрела и училась у него, – пояснила Алена. – Его ленты попадали с экрана прямо в сердце, а цитаты из его картин можно вспоминать бесконечно. Мы виделись всего несколько раз, но каждый раз я удивлялся мудрости и свету этого человека!"

Алена в курсе, сколько сейчас стоят достойные похороны. Тем более, если речь идет о престижном Новодевичьем кладбище. "Я знаю, что Вера Валентиновна Алентова, супруга Владимира Валентиновича, сейчас в больнице с коронавирусом, все заботы и хлопоты упали на дочь Юлию Меньшова и зятя Игоря Гордина, – говорит Кравец. – Я очень хотела бы оказать им материальную помощь, взять на себя какую-то часть финансовых забот по организации траурных мероприятий. Очень важно, чтобы похороны такого человека прошли достойно, чтобы был и дорогой гроб, и богатые поминки – он заслужил. И с хорошим рестораном я хочу помочь Юлечке Меньшовой, которую уважаю как человека, ведущую и актрису. В горе надо быть вместе!"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2021, 08:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова

комментарии

Ответить:

Гость793974
Пожаловаться Ответить
Есть же святые люди! Умница, Алена!
Гость790050
Пожаловаться Ответить
Молодец! И Фонд Кино обязан помочь.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Потеряла родственника": Убитая горем Кравец предложила семье оплатить похороны Меньшова

Актриса в шоке от потери
Шоу-бизнес

Баснословные деньги и переезд из больницы: что скрывают представители находящейся в коме МакSим

Поклонники потеряли певицу
Шоу-бизнес

Под сто миллионов: Владимир Меньшов оставил шикарное наследство

Режиссер имел дачи и квартиры
Шоу-бизнес

"Могу ждать секса год": муж-футболист приучил 32-летнюю Погребняк к половому воздержанию

Интимные подробности жизни звезды

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+