Сколько стоит место под могилу Меньшова на Новодевичьем кладбище

8 июля актера и режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы. По совокупности заслуг – Лауреат Государственной премии, Народный артист, обладатель премии "Оскар" – он достоин покоиться в самом престижном стране некрополе.

Получить место на Новодевичьем было во все времен трудно. Разрешение покоиться там выдаются на самом верху! Певец Иосиф Кобзон рассказывал: "В 1997 году скончался выдающийся конферансье, художественный руководитель Московского театра эстрады, профессор ГИТИС Борис Брунов. Я попросил у премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить Брунова на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу – народный артист РСФСР – он и не тянул. И когда я приехал выбирать место под могилу, мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина".

Правда, тогда Кобзону отказали. Мол, выбирайте любое другое место. И певец пообещал, что узнает причину этого. Тогда чиновники признались: "Иосиф Давыдович, мы это место для Вас держим". После этого Кобзон от места официально отказался.

Певца в итоге похоронили на Востряковском. А на Новодевичьем покоятся Юрий Никулин, Людмила Гурченко, Дмитрий Хворостовский, Людмила Зыкина, Елена Образцова, Владимир Зельдин, Галина Волчек, Галина Вишневская, Марк Захаров и другие звезды эстрады, театра и кино.

Это кладбище существует с XV века и сегодня считается самым привилегированным и дорогим некрополем России. Бесплатное место здесь могут выделить только с разрешения правительства Москвы и только за выдающиеся заслуги. Но при этом ходят сомнительные слухи, что за 40 миллионов рублей якобы возможно найти место под могилу даже если ты не звезда...

Что же касается Меньшова, то, конечно, родственникам беспокоиться не стоит – с похоронами наверняка помогут и Фонд кино, и "Мосфильм", и Дом кино. Владимир Валентинович достоин почета и уважения.