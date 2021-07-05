Обнародованы время и место прощания с Владимиром Меньшовым

Владимир Меньшов скончался сегодня утром. Уже появилась информация о том, где будет похоронен режиссер.

81-летний режиссер около двух недель боролся с коварным вирусом. Еще 22 июня Владимира Меньшова доставили в одну из столичных больниц. Врачи диагностировали знаменитому пациенту двустороннюю пневмонию, а также некоторые сопутствующие заболевания. После того, как Владимиру Валентиновичу стало трудно дышать самостоятельно, его подключили к аппарату ИВЛ. К сожалению, все усилия медиков оказались тщетными. 5 июля в 9:30 Владимир Меньшов скончался.

В Союзе кинематографистов уже сообщили, что попрощаться с великим кинодеятелем можно будет 8 июля в Доме кино. Режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, по соседству с другими уважаемыми деятелями культуры – об этом стало известно РЕН ТВ.

Напомним, что супруга покойного режиссера – Вера Алентова тоже попала в больницу с ковидом спустя неделю после госпитализации мужа. В настоящее время она еще проходит лечение. Подробности ее состояния не раскрываются.

Поклонники, коллеги и друзья Владимира Меньшова скорбят о смерти такого великого человека. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует родным режиссера и в скором времени направит им телеграмму.

Ранее трагическое известие о кончине режиссера прокомментировала Раиса Рязанова – актриса, которой Владимир Меньшов по-настоящему дал дорогу в жизнь.