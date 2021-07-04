Меладзе закидали камнями после концерта для сына Лукашенко

Валерий Меладзе попал в немилость из-за связи с семьей Лукашенко. Артиста призвали отстранить от выступлений.

Певец Валерий Меладзе провел несколько частных концертов для родственников президента Белоруссии и его товарищей. Это обстоятельство возмутило некоторые общественные организации Украины, которые выступают против режима Александра Лукашенко. Их члены сделали открытое предложение организаторам ежегодного фестиваля Atlas Weekend, который после длительного перерыва скоро состоится в Киеве.

Согласно плану музыкального мероприятия, Валерий Меладзе должен петь на Atlas Weekend 8 июля в 19:45. Представители ряда украинских общественных организаций призвали руководство фестиваля не допускать певца на сцену. По их словам, исполнитель хита "Салют, Вера" может наложить клеймо и на репутацию массового действа, и на имидж страны.

Украинские общественные активисты считают неприемлемым выступление на столичном культурном событии звезд, которые принимают характер правления Александра Лукашенко. "Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к демократии, а также в требованиях провести свободные и честные выборы", — выразились уполномоченные. Вполне вероятно, что гражданская позиция этих настойчивых украинцев приведет к снижению авторитета Валерия Меладзе и его отстранят от запланированных концертов.

