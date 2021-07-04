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Шоу-бизнес
Меладзе закидали камнями после концерта для сына Лукашенко

Меладзе закидали камнями после концерта для сына Лукашенко

Валерий Меладзе попал в немилость из-за связи с семьей Лукашенко. Артиста призвали отстранить от выступлений.
прочитано 508 раз

Певец Валерий Меладзе провел несколько частных концертов для родственников президента Белоруссии и его товарищей. Это обстоятельство возмутило некоторые общественные организации Украины, которые выступают против режима Александра Лукашенко. Их члены сделали открытое предложение организаторам ежегодного фестиваля Atlas Weekend, который после длительного перерыва скоро состоится в Киеве.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Согласно плану музыкального мероприятия, Валерий Меладзе должен петь на Atlas Weekend 8 июля в 19:45. Представители ряда украинских общественных организаций призвали руководство фестиваля не допускать певца на сцену. По их словам, исполнитель хита "Салют, Вера" может наложить клеймо и на репутацию массового действа, и на имидж страны.

Украинские общественные активисты считают неприемлемым выступление на столичном культурном событии звезд, которые принимают характер правления Александра Лукашенко. "Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к демократии, а также в требованиях провести свободные и честные выборы", — выразились уполномоченные. Вполне вероятно, что гражданская позиция этих настойчивых украинцев приведет к снижению авторитета Валерия Меладзе и его отстранят от запланированных концертов.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2021, 14:38 Источник: Детектор медиа ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся с годами Валерий Меладзе

комментарии

Ответить:

Гость792469
Пожаловаться Ответить
Правильно, Валерика забанили. Денежек не хватает? А совесть? И эту как там Ее своячницу Веру галушкой тоже в бан!
1

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