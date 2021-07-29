Похоронили и забыли: что случилось с могилой умершего от анального разрыва Шевчука

Шевчук умер очень рано и глупо. Как писала пресса, у 54-летнего стилиста после гей-контакта якобы открылось анальное кровотечение, Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его, увы, не удалось.
Прощались с ним в "Похоронном доме Троекурово". А потом родственники из Украины увезли прах Шевчука в Умань. Сделать это оказалось делом хлопотным – необходимо было иметь на руках свидетельство о смерти с гербовой печатью, справку о кремации, выданная крематорием, документы о родстве. Но самое главное – для перевозки праха через границы потребовалась справка об отсутствии в урне посторонних вложений.
"Мне очень жалко, что я не смогу ходить к нему на могилу, а для для нас, православных – христиан, это очень важно", – плакала на похоронах композитор и поэт Ирина Грибулина. Судя по всему, ходить не может не только она...
Как уверяют посетители кладбища в Умани, могила умершего от анального разрыва Шевчука находится в запустении, ее редко кто навещает, поскольку мало кто точно знает, где похоронена урна. Никаких подготовительных работ, свидетельствующих, что там вскоре может появиться памятник (в случае с урной ждать года необязательно), тоже замечено не было.
Как известно, гроб и прощание с Шевчуком оплатила Лайма Вайкуле. Видимо, теперь ей придется участвовать и в приведении в пристойный вид могилы стилиста. Ведь 6 декабря ему исполнилось бы 55 лет, и к этой дате можно было приурочить открытие памятника.
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