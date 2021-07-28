"Неадекватное поведение": 65-летний Сафронов шарахается от любовниц в Крыму

Художник Никас Сафронов никогда не жаловался на недостаток женского внимания. Его личная жизнь насыщена событиями. Художник то и дело успевает давать интервью о своих женщинах. Он всегда был предельно открыт в этом плане.
Сейчас Никас Сафронов отдыхает в Крыму. На фестивале "Алые паруса" художник рассказал в одном их интервью о творчестве и личной жизни. Он признался, что раньше любил крутить короткие курортные романы. Но сейчас 65-летний Сафронов больше таким не занимается.
"Не знаешь, как к тебе на самом деле относится девушка. Поэтому начинаешь осторожничать, опасаться неадекватного поведения", – рассказал Сафронов.
Однажды во время курортного романа у Сафронова приключилось ЧП. Художник влюбился в девушку из Киева. Все шло хорошо, и они даже встречались после возвращения в Москву. Однако потом любовница без объяснения причин бросила его и вышла замуж за другого. Это очень расстроило Никаса Сафронова. Он переживает до сих пор.
Еще один курортный роман случился у Сафронова с администратором отеля. Художник не придал серьезного значения этой связи, а девушка потом приехала к нему в Москве и заставляла жениться на ней. Получилось неудобно.
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