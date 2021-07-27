Звезда "Кармелиты" попала под грузовик в Подмосковье

Знаменитый российский актёр Вадим Андреев попал в дорожную аварию в Московской области. Звезду "Кармелиты" сбил грузовик КамАЗ.

Инцидент произошёл в деревне Рудины на юге Подмосковья. Андреев ехал на велосипеде, когда его задел проезжавший рядом большегруз. К счастью, 63-летний артист отделался несколькими ушибами и испугом. Мужчина сообщил, что в настоящее время его здоровью ничего не угрожает, передают "Вести Подмосковья".

Вадим Андреев широко известен россиянам по ролям в таких фильмах и сериалах как "Дети Арбата", "У матросов нет вопросов", "Кадетство", "Кармелита" и "Ранетки".