"Все, до свидания": Звезда "Уральских пельменей" пострадала на съемках

Популярная актриса завершила съемки в программе "Форт Боярд", которые проходили во Франции. Юмористка из "Уральских пельменей" справилась с рядом сложных испытаний, участвуя в экстремальном проекте. Юлия Михалкова подвергла себя опасности, рискуя получить серьезные травмы, но отделалась лишь ушибами и синяками. По возращении домой она насчитала на теле более 30 гематом. Знаменитость поделилась подробностями в инстаграм-аккаунте.
Звездная брюнетка призналась, что ее ожидания не совпали с действительностью. Артистка рассчитывала на снисхождение съемочной группы, но оказалась в равных условиях с другими соперниками. Задач ей не облегчали: ни дополнительного времени, ни лишних дублей не выделяли. "Размечталась! Не успела, упала — все, до свидания", — написала Юлия Михалкова в личном блоге.
Юмористка призналась, что "Форд Боярд" помог ей побороть страх высоты. Условия проекта к этому максимально располагали. Актриса сумела пройти специальное испытание на уровне 30-этажного здания, рискуя сорваться вниз. Кроме того, Юлия Михалкова избавилась от многих предрассудков. Так, звезда шоу "Уральские пельмени" объявила подписчикам, что пауков незачем бояться, а наоборот их нужно беречь, так как они милые и хрупкие.
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