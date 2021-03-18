Снова в эфире: появились данные о возвращении звезды "Уральских пельменей" Михалковой

Эксклюзивный выпуск под названием “Рюкзак” посвящен сборам первоклассника в школу. Юлия Михалкова сыграла мать ученика первого класса, которая объясняет своему экранному мужу – Вячеславу Мясникову, почему портфель их сына размером со шкаф.
Зрители шоу очень удивились, вновь увидев бывшую участницу проекта, и от души порадовались возвращению Михалковой, которая всегда была настоящей звездой “Уральских пельменей”.
“Ура! Снова наша дорогая Юленька в эфире! Неужели!”
Однако радость оказалось преждевременной. Этот ролик был отснят еще до того, как Юлия ушла из шоу. Выпуск не вошел ни в одну из телевизионных версий, поэтому зрители смогли увидеть его только теперь на официальном ютуб-канале проекта.
Сама Михалкова ранее сообщала, что выросла из юмористического жанра и хочет попробовать себя в чем-то большем. Прекратив сотрудничество с “Уральскими пельменями”, актриса решила написать сценарий для полнометражного фильма. У нее уже был большой опыт создания сценариев для миниатюр и скетчей. После обучения на курсах сценарного мастерства женщина замахнулась на настоящий кинематограф. Недавно Михалкова рассказала своим поклонникам в соцсетях, что уже закончила сценарий для фильма, который писала три месяца.
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