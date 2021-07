Корявый памятник принцессе Диане подняли на смех

Монумент установили в мемориальном саду, в котором теперь будут расти любимые цветы принцессы Дианы. Над созданием трудились пятеро садовников, которые успели высадить тысячу растений: незабудки, розы, тюльпаны, георгины и лаванду.

На церемонии присутствовало всего несколько человек. Помимо принцев Уильяма и Гарри были члены семьи принцессы Дианы и скульптор Иан Ранк-Бродли. Принца Чарльза замечено не было, так как для него смерть бывшей жены до сих пор остается болезненной темой.

Несмотря на то что открытия памятника принцессе Диане ждали несколько лет, народ оказался не готов к столь корявому сооружению. По мнению пользователей Сети, скульптор явно перестарался в своем желании сделать леди Ди более мужественной. В итоге фигура и лицо принцессы многим показались чересчур грубыми.

Стоит отметить, что во время церемонии братья вели себя как ни в чем не бывало, хотя, по слухам, отношения между принцами не ладятся уже не первый год. Все дело в конфликте между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. После скандального интервью герцогов Сассекских выяснилось, что во время жизни во дворце супруга принца Уильяма довела до слез бывшую актрису. В итоге принцы заняли стороны своих жен, затаив друг на друга обиду.

Today, on what would have been our Mother’s 60th birthday, we remember her love, strength and character – qualities that made her a force for good around the world, changing countless lives for the better. pic.twitter.com/jsZXyUsG7q