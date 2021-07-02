Появились кадры с церемонии прощания с основателем группы "Доктор Ватсон"

В российской столице проходит церемония прощания с основателем "Доктор Ватсон" Георгием Мамиконовым. Кадры с траурного мероприятия обнародованы в Сети.
На видео попал священнослужитель, а также пение хора. Также видно гроб, расположенный в центре зала, пишет Пятый канал. Что касается похорон, то они пройдут на Химкинском кладбище.
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