"Произошло несчастье": единственная наследница Натальи Дуровой пыталась свести счеты с жизнью

Внучка покойной Натальи Дуровой является единственной наследницей ее многомиллионного состояния.

Известная дрессировщица ушла из жизни еще в 2007 году в возрасте 74 лет. У народной артистки СССР осталось огромное состояние, которое перешло ее сыну – Михаилу. Спустя три года после смерти матери сын тоже ушел из жизни, после чего все имущество мужчины, включая голубые бриллианты царицы Екатерины, перешло его внебрачной дочери – Елизавете. Таким образом, девушка стала единственной наследницей Натальи Дуровой.

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В программе "Пусть говорят" на Первом канале выяснилось, что наследница многомиллионного состояния недавно пыталась наложить на себя руки. Как сообщила мать Елизаветы – Инна, в семье "произошло несчастье". Девушку в состоянии "полной рефлексии" отвезли в больницу, и ее мать долгое время думала, что дочери уже нет в живых. По словам родительницы, девушка захотела расстаться с жизнью из-за несчастной любви и предательства подруг – все это повлекло серьезную депрессию.

Инна призналась в эфире, что после инцидента с дочерью ее собственное здоровье тоже пошатнулось. Женщине даже пришлось ложиться в клинику для восстановления нервной системы. Возможно, происходящее в жизни Инны как-то связано с голубыми бриллиантами, доставшимися по наследству Елизавете от ее знаменитой бабушки.

"Два месяца назад меня стали беспокоить, стали подкарауливать и провоцировать," – рассказала Инна.

Женщина всерьез опасается за свою жизнь, хотя и не исключает, что во многих опасениях виноват ее нервный срыв. Сама Елизавета на связь не выходит. Где сейчас находятся знаменитые драгоценности Натальи Дуровой, пока неизвестно.