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Шоу-бизнес
"Просил предотвратить беременность": тяжелобольная экс-супруга раскрыла причину расставания Аршавина с Барановской

"Просил предотвратить беременность": тяжелобольная экс-супруга раскрыла причину расставания Аршавина с Барановской

Бывшая жена Андрея Аршавина стала героиней программы "Судьба человека". Она уверяет, что никак не повлияла на расставание футболиста с Юлией Барановской.
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Алиса Казьмина отметила, что совершенно не считает себя разлучницей, вопреки всем домыслам. Она утверждает, что никогда не вставала между спортсменом и ведущей, а решение уйти было принято Андреем еще до ее появления. Журналистка рассказала, что интересовалась у бывшего мужа, покинул бы он Юлию, если бы не она. Ответ якобы всегда был положительным.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Первым супругом дивы был крайне обеспеченный мужчина. Однако виноватой она себя не чувствовала даже в тот момент, когда уходила от него. Андрей Аршавин, по ее словам, даже не хотел третьего ребенка от Юлии Барановской. Он настолько отрицал все происходящее, что якобы даже умолял ее пойти на аборт. "Просил предотвратить беременность, пока было возможно", – заявила она. Спортсмен якобы открыто говорил, что ответственность за малыша будет лежать полностью на ее плечах.

Многие полагают, что Алиса Казьмина во многом просто повторила судьбу известной ведущей. В 2019 году ее брак с футболистом распался с большим скандалом, а его плоды она пожинает до сих пор. Сейчас тяжелобольная женщина с диагностированным аутоиммунным некрозом вынуждена покинуть дом, в котором долгое время жила одна со своими детьми. Все дело в том, что мать Аршавина против того, чтобы она находилась в ее собственности.

Сама Алиса Казьмина уверяет, что Андрей Аршавин говорил родительнице, что именно она – та самая девушка, с которой он хочет быть до конца. Теперь она осталась одна и вынуждена справляться со своими проблемами. За что вселенная послала столько бед именно ей – журналистка не понимает. "Я давно искупила вину", – сказала она.

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Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2021, 11:26 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость789877
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и увела отца у троих детей, и нанесла большую душевную и моральную травму своему первому супругу и сыну от этого брака... как говорится -бумеранг всегда возвращается и с удвоенной силой((ничего , никогда не бывает просто так в этой жизни...но, все ж, Бог ей судья.., не мы все
Гость782373
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Нет, не искупила. Можно хоть сколько усыплять свою совесть чьими-то словами, но перед высшими силами остается факт-ты увела мужчину у беременной женщины и у детей отца. Это не ошибка, это непорядочность. И эта Алиса никак не может осознать суть нравственных законов. Осознает, возможно к ней будет проявлена снисходительность.
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