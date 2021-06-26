Тяжелобольную экс-супругу Аршавина упрекнули в манипуляции ребенком

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина показала, кто дает ей силы жить.

У экс-супруги Аршавина серьезные проблемы со здоровьем. Из-за аутоиммунного заболевания ухудшилось не только физическое состояние Алисы, но и психологическое. Однако девушка находит силы жить дальше благодаря дочке Есении, отцом которой является футболист.

Недавно бывшая жена спортсмена опубликовала в "Инстаграм" несколько фотографий наследницы. Под кадрами Казьмина написала, что силы сделать еще один вдох ей дает улыбка дочери. "Моя Есеня", – подписала кадры Алиса.

Подписчики поддерживают тяжелобольную Казьмину. Они рады, что девушка не опускает руки, а продолжает бороться ради детей. "Красивые у вас дети, Алисонька. Ну, пожалуйста, поправляйтесь, ради Бога", – написала поклонница.

Однако некоторые интернет-пользователи раскритиковали публикацию экс-супруги Аршавина. "Манипуляция налицо" , "Последний пост, последний пост… Сама все возвращается. Определись уже", – высказались фолловеры.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что бывшую жену Андрея Аршавина затравили после скандального интервью. Некоторые пользователи Сети отметили, что брать интервью у Алисы Казьминой – это большая ошибка.