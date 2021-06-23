"Вранье, высокомерность и агрессия": тяжелобольную экс-супругу Аршавина затравили после скандального интервью

Накануне появилось новое интервью Алисы Казьминой. Ведущий шоу "Лучше – правду" Сурен Каграманов остался крайне впечатлен гостьей.

Однако, видимо, тяжелобольная экс-супруга Андрея Аршавина затронула лишь его чувства. Во время диалога она поведала и о жизни с футболистом, и о состоянии своего здоровья, и об отношении к Юлии Барановской. Видимо, многие пользователи поставили "дизлайки" выпуску, что крайне удивило создателя канала.

В "Инстаграме" программы он отметил, что записывать интервью оказалось крайне тяжелой задачей, так как непросто было и самой гостье. "Как журналист я не должен вестись на это, а должен вести программу. Но не могу", – написал он. Сурен поинтересовался у пользователей, правда ли им вовсе не жаль Алису Казьмину.

Реакция публики оказалась крайне оживленной. Многие подчеркнули, что отрицательные отзывы им хочется писать не в адрес журналиста, а в адрес бывшей жены Андрея Аршавина. Некоторые отметили, что взять у нее интервью было большой ошибкой. Началась настоящая травля.

"Нет, не жалко. Вот и Вы повелись на ее вранье", "Дизлайки потому, что все адекватные люди понимают, что все, что она говорит – вранье", "Алисе не хватает ответственности, чтобы признаться себе в том, что результат всего в жизни – выбор", "За что ее жалеть то? Только деньги в глазах, по заслугам", "Не жалко, совсем. Иногда лучше молчать, чем говорить", "Каждое слово – вранье", "Шла бы о детях заботилась, а не тут ныла", "Алису не жалко, много причин. Она дошла до состояния неадекватности", "Врет во всем, высокомерность и агрессия", – писали подписчики.

