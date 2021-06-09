Частный детектив "слил" жене Слепакова видео его грязной измены

Окружение семьи Слепакова наняло частного детектива, чтобы уличить комика в неверности.



Несколько лет назад в Сети появились слухи о разводе известного комика Семена Слепакова с Кариной Аванесян. И только теперь ситуация прояснилась.

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Лишь спустя полгода Слепаков в стихах рассказал о расставании с дочкой миллионера. Поклонники пришли к выводу, что 41-летний Семен Слепаков просто загулял и завел интрижку на стороне, что и стало причиной развода с его первой и пока единственной женой.

Напомним, Карина Аванесян – дочь владельца банка "Ак Барс" Игоря Аванесяна. С Семеном Слепаковым, который на десять лет старше ее, она познакомилась на одной из вечеринок. Пара поженилась без шумихи и прессы, в узком семейном кругу на итальянском курорте.

Лишь через некоторое время общественность узнала, что Слепаков женат, и кто его супруга. Однако отец и семья невесты оказались не лучшего впечатления о комике. Пара жила в квартире Карины в центре Москвы.

В 2019 году в Сети появились слухи о романе Семена Слепакова с актрисой Светланой Ходченковой. Также поговаривали, что Слепаков крутит интрижку со своей костюмершей. Однако коллеги не подтверждали эту информацию. Чтобы подтвердить или опровергнуть грязные слухи, кто-то из окружения дочки миллионера нанял детектива и получил на руки все подтверждения измен комика. Карина подала на развод, пишет "КП".