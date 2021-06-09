"Крутой вычеркнул": Агутин раскрыл правду о крушении карьеры "Отпетых мошенников"

В 2003 году Леонид Николаевич записал вместе с коллективом композицию "Граница". Затем последовало вручение премии "Муз-ТВ", но ни сам исполнитель, ни группа не получили заветный приз. Игорь Крутой тогда имел непосредственное отношение к организации события.
Недовольный происходящим Леонид Агутин обратился к композитору, но тот убедил его, что голосование было честным, и никакого подвоха искать не стоит. Тогда исполнитель отправился домой. Однако "Отпетые мошенники" остались на месте событий и были настолько взбешены, что разгромили гримерку. Как сообщает Teleprogramma.pro, крупный холдинг Игоря Крутого якобы начал угрожать им.
Компания пообещала вычеркнуть коллектив из отечественного шоу-бизнеса. "Таки вычеркнул", – вспомнил артист. Тогда, убрав песни исполнителей с нескольких телеканалов и радиостанций, можно было положить конец коллективу.
Напомним, группа "Отпетые мошенники" была невероятно популярна в конце 90-х и начале 2000-х. Исполнители выступали на всех самых модных концертах, а их хиты звучали из каждого утюга. Однако в какой-то момент коллектив просто пропал с радаров. Новые композиции стали выходить реже, а негодующие фанаты смирились с тем, что привычных грандиозных шоу больше не будет.
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