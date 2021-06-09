В любовных отношениях Дженнифер Лопес случилась драма

На днях папарацци засняли, как Бен Аффлек в расстроенных чувствах покидает особняк Дженнифер Лопес.

Фанаты звездной пары в ужасе. По их мнению, в отношениях Бена и Дженнифер разразились конфликты.

На фотографиях, снятых папарацци, Бен Аффлек немедленно садится в машину, почти плача, и уезжает из дома певицы, не обращая никакого внимания на назойливых фотографов. При этом раньше Аффлек всегда охотно рассказывал о личной жизни журналистам.

В этот же день репортеры засняли и Дженнифер Лопес. Обычно жизнерадостная и позитивная певица появилась на публике в расстроенных чувствах.

Отметим, что в 2000-х годах союз Аффлека и Лопес двигался к официальному браку и свадьбе. Однако пара рассталась. Уже в мае этого года Дженнифер призналась, что снова встречается с Беном. Фанаты были счастливы за звезду. Влюбленные вместе путешествовали, появились на совместных кадрах папарацци, выглядели счастливо.

Также журналистам удалось выяснить, что Лопес ищет себе новый дом, чтобы в будущем переехать туда вместе с бойфрендом. Как сообщали СМИ, певица не была готова сразу же съезжаться с Беном, однако, серьезно рассматривала такую перспективу.

Сейчас поклонники звезд гадают, насколько затяжной и серьезный конфликт случилась в отношениях Лопес и Аффлека. Фанаты выражают надежду, что в этот раз влюбленные все-таки поженятся и сыграют пышную свадьбу.