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Шоу-бизнес
Ратаковски закидали камнями за халатное отношение к младенцу: Это не сумка

Ратаковски закидали камнями за халатное отношение к младенцу: Это не сумка

Супермодель Эмили Ратаковски три месяца назад стала мамой.
прочитано 457 раз

Накануне любительница откровенных снимков порадовала поклонников очередной фотографией в купальнике. Звезда опубликовала серию кадров, на которых позирует с сыном на руках. Модель продемонстрировала крохотное бикини, которое по расцветке гармонирует со штанишками ребенка.

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Правда, пользователи Сети не оценили модный лук Эмили Ратаковски. Поклонники в комментариях выразили негодование по поводу того, как знаменитость держит ребенка. Голова младенца неестественно выгнута, и кажется, будто она вот-вот оторвется от туловища. Судя по всему, модель устала от гневных сообщений, поэтому закрыла возможность комментировать пост и удалила весь негатив.

"Тот момент, когда ребенок Эмили Ратаковски выглядит… ну как аксессуар (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали в телеграм-канале Dark Cosmo. Стоит добавить, что многие в Сети сравнили сына знаменитости с модной сумочкой, отметив, что подобное отношение к младенцу недопустимо.

Напомним, незадолго до родов Эмили Ратаковски заявила, что планирует воспитывать сына гендерно-нейтрально. Она призналась, что не собирается навязывать ребенку стереотипы о том, что должны делать мужчины и женщины.

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Фото: www.instagram.com/ emrata
Автор: 8 июня 2021, 02:36 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала

комментарии

Ответить:

Гость755528
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Да плевать ей на того ребёнка. Самое главное - побольше получить лайков. . Она ведь ни на что больше не способна , кроме демонстрации своих обнаженных частей тела. А ребёнка несчастного схватила, как тряпку, чтобы не мешал показать грудь. Ну и стерва.
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