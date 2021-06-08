Ратаковски закидали камнями за халатное отношение к младенцу: Это не сумка

Супермодель Эмили Ратаковски три месяца назад стала мамой.

Накануне любительница откровенных снимков порадовала поклонников очередной фотографией в купальнике. Звезда опубликовала серию кадров, на которых позирует с сыном на руках. Модель продемонстрировала крохотное бикини, которое по расцветке гармонирует со штанишками ребенка.

Правда, пользователи Сети не оценили модный лук Эмили Ратаковски. Поклонники в комментариях выразили негодование по поводу того, как знаменитость держит ребенка. Голова младенца неестественно выгнута, и кажется, будто она вот-вот оторвется от туловища. Судя по всему, модель устала от гневных сообщений, поэтому закрыла возможность комментировать пост и удалила весь негатив.

"Тот момент, когда ребенок Эмили Ратаковски выглядит… ну как аксессуар (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали в телеграм-канале Dark Cosmo. Стоит добавить, что многие в Сети сравнили сына знаменитости с модной сумочкой, отметив, что подобное отношение к младенцу недопустимо.

Напомним, незадолго до родов Эмили Ратаковски заявила, что планирует воспитывать сына гендерно-нейтрально. Она призналась, что не собирается навязывать ребенку стереотипы о том, что должны делать мужчины и женщины.