Раскрепощенная супермодель попалась папарацци в "интересном положении"

Фотограф зарубежного издания "JUST JARED" повстречал раскрепощенную знаменитость на прогулке. Эмили Ратаковски гуляла в компании супруга Себастьяна Бир-МакКлардом и очаровательного пса по кличке Коломбо. Модель наслаждалась свежим воздухом и пила смузи зеленого цвета.
Простой и удобный наряд брюнетки эффектно подчеркнул ее беременность – обнаженный живот знаменитость выставила на обозрение. Девушка надела черный облегающий кроп-топ и оранжевые спортивные штаны большого размера. Белые кроссовки лаконично вписались в уличный образ, а черные очки спрятали лицо модели от лишних взглядов.
Несмотря на пандемию коронавируса, Эмили Ратаковски не стала надевать защитную маску, но взяла ее в руку, чтобы использовать по необходимости. Муж модели тоже не решился дышать через маску. Он закрепил средство индивидуальной защиты на ушах, спустив аксессуар под подбородок.
Пользователи Сети выразили свое отношение к снимкам папарацци и внешнему виду знаменитой брюнетки. "Эта цыпочка когда-нибудь носит одежду?", "Бедный ребенок", "Кажется, она единственная беременная женщина в мире – отстой!", – написали комментаторы. Поклонники заступились за модель Эмили Ратаковски и разбавили негативные слова хейтеров добрыми фразами.
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