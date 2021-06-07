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Шоу-бизнес
Отбившая солиста Little Big у жены Таюрская показала упругие соски

Отбившая солиста Little Big у жены Таюрская показала упругие соски

Солистка группы Little Big Софья Таюрская снялась обнаженной.
прочитано 487 раз

В личном блоге певица опубликовала подборку пикантных кадров, на которых предстала почти полностью голой. Интимные части тела девушки прикрывает лишь легкая влажная ткань. Несмотря на то что артистка зацензурировала самые откровенные моменты, на фотографиях все равно можно разглядеть очертания сосков солистки Little Big.

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По словам Софьи Таюрской, она давно мечтала о подобной съемке. Судя по всему, кадры понравились не только ей, но и поклонникам. Пользователи Сети завалили звезду восторженными отзывами. "Ее талия-аномалия! Ее талия песочные часы (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Идеальная", "Слезы от красоты потекли", "Ваау, вот это повелительница воды и огня одновременно", – написали в комментариях.

Стоит отметить, что ранее Софья Таюрская рассказывала о своих отношениях с телом. Девушка долгие годы боролась с лишним весом экстремальными способами – например, истощала себя диетами, которые лишь портили кожу и здоровье. В итоге артистке пришлось признать, что единственный выход похудеть – правильное питание и спорт.

Напомним, на прошлой неделе Софья Таюрская в интервью Ксении Собчак призналась, что действительно состоит в отношениях с коллегой по группе Little Big Ильей Прусикиным. Она попыталась развеять слухи, которые ходили вокруг их пары. Девушку уже довольно давно обвиняли в том, что она увела музыканта из семьи.

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Фото: www.instagram.com/ sonyatayurskaya
Автор: 7 июня 2021, 18:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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