В разборках между Фриске и Шепелевым поставлена точка

Родители Жанны Фриске хотели запретить Дмитрию Шепелеву распоряжаться долей сына Платона в квартире артистки.

Семья покойной певицы верила, что апартаменты в элитном жилом комплексе недалеко от центра Москвы достанутся мальчику после того, как тот достигнет совершеннолетия. Родители экс-солистки группы "Блестящие" поддерживали в квартире чистоту, а также сохраняли тот же порядок вещей, который был при жизни Жанны Фриске.

Несколько месяцев назад Дмитрий Шепелев уведомил родственников покойной жены о том, что хотел бы продать долю Платона – одну треть от общей площади. Подобное возмутило Фриске, и они обратились в суд в надежде, что телеведущему не разрешат передавать в пользование третьим лицам квартиру Жанны.

Но накануне стало известно, что родители певицы проиграли суд. Теперь Дмитрий Шепелев вправе делать с собственностью Платона все, что угодно. Правда, у Фриске еще есть время, чтобы обжаловать решение.

Стоит отметить, что по самым скромным подсчетам квартира артистки в Шмитовском проезде стоит около 24 миллионов рублей. Следовательно, телеведущий может выручить за продажу 1/3 апартаментов около 8 миллионов. При этом у родителей Жанны Фриске есть приоритет покупки части внука.

Напомним, весной этого года Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом. Его возлюбленная Екатерина родила артисту еще одного сына. Пара познакомилась в детском саду, куда ходили Платон и дочь Кати.