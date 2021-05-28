"Дети как собаки": Шепелев выругался матом на няню сына Фриске

Ведущий Дмитрий Шепелев рассказал о подборе няни для своего старшего сына Платона, которого родила Жанна Фриске.

Ведущий рассказал, что женщина не смогла найти подход к ребенку. Она попыталась завлечь его всеми возможными способами, но ничего не получалось. Мальчик не хотел идти на прогулку. О проблеме Дмитрий Шепелев рассказал в своем "Инстаграм".

В итоге няня, которая находилась на испытательном сроке, не придумала ничего лучше, кроме как приманить ребенка как животное. Ведущий и вся семья были шокированы такими методами.

"Ничего лучше не придумала, как взять его куртку в вытянутую руку, начать потряхивать ей и приговаривать: "Курточка хочет гулять. На, на, на. Курточка хочет гулять". По-моему, она перепутала собачку с ребенком. Ну не ибо.... (женщина, не состоящая в дружбе с головой)?" – возмущенно рассказал Дмитрий Шепелев.

Поклонники не поддержали его, отметив, что с чужими детьми, да еще и в присутствии родителей, бывает порой очень сложно, и детей действительно приходится чуть ли не дрессировать.

При этом пользователь Сети укорили Дмитрия Шепелева за его грубость, ведь не стоило было лишать женщину работы после первой же незначительной осечки. Люди назвали ведущего злым хамом за его острое выражение. Кроме того, Шепелев неожиданно выразил недовольство теми, кто восхищается на улице чужим домашним питомцам или детям.

"Просто маленькие дети, как и собаки, многих умиляют", – возразили ему подписчики.

Напомним, недавно Дмитрий Шепелев второй раз стал отцом. Сына ему родила Екатерина Тулупова, с которой он познакомился в детском саду Платона.